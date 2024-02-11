Причиной крупного пожара в Тольятти могло стать короткое замыкание – мэр

Фото: МЧС России

Причиной пожара в гостинице в Тольятти Самарской области могло стать короткое замыкание. Об этом сообщил мэр города Николай Ренц.

"Причину пожара сейчас назвать сложно, предварительно – короткое замыкание", –написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, при пожаре пострадали два человека: один госпитализирован, его состояние стабильно, угрозы жизни нет, второй – отказался от госпитализации.

Гостиница загорелась в Тольятти на площади 800 "квадратов" вечером 10 февраля.

К тушению пожара привлечены 105 огнеборцев и 29 единиц техники. В ночь на 11 февраля пожар удалось локализовать на площади 800 квадратных метров.

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