В ВФЛА опровергли данные о том, что Ирина Привалова провалилась под лед в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Привалова не проваливалась под лед в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-менеджера Всероссийской федерации легкой атлетики Аллу Глущенко.

Ранее в СМИ появились данные, что спортсменка находилась на Москве-реке, после чего под ней треснул лед.

"Это фейк. Не знаем, откуда взялась эта информация", – заявила Глущенко.

До этого несколько туристов провалились под лед в Лебедином заказнике в Алтайском крае. Туристы пошли в обход смотровых мостков и провалились в воду.

