Мумифицированное тело женщины обнаружили в квартире в центре столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мумифицированное тело женщины было найдено в квартире в Таганском районе города. Об этом Агентству "Москва" заявил источник в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник агентства, после информации о неприятном запахе из квартиры в Ковровом переулке коммунальщики решили вскрыть дверь в жилище.

"На диване в комнате обнаружено мумифицированное тело женщины 1940 года рождения, жившей в этой квартире", – говорится в сообщении.

По данным источника, смерть женщины наступила примерно три месяца назад. Останки были доставлены в морг, следственные действия продолжаются.

Ранее в Подмосковье в комплексе по переработке отходов нашли тело младенца.

