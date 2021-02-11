Водителю автомобиля стало плохо с сердцем во время ДТП на Саратовской

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Во время аварии при въезде во двор на улице Саратовской водителю автомобиля стало плохо с сердцем. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта.

"По информации городских служб, водителю стало плохо и он не справился с управлением. Он был госпитализирован с предварительным диагнозом "стенокардия", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что водитель, который протаранил несколько автомобилей при въезде во двор на Саратовской улице, 31, был в состоянии алкогольного опьянения.