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Происшествия

15:01

Мужчина выпал из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко

происшествия

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Из окна дома с видом на Смоленскую набережную выпал 29-летний мужчина. До этого он отдыхал вместе с компанией в квартире актрисы театра и кино Татьяны Яковенко, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Уточняется, что в квартире артистки вместе с друзьями находился ее 28-летний сын Владимир. Молодые люди распивали спиртные напитки. Один из гостей устал от вечеринки и отправился в комнату спать. Спустя некоторое время компания услышала странный звук и решила проверить гостя. Мужчины в комнате не оказалось, его нашли лежащим на земле под балконом. После этого друзья позвонили в скорую помощь.

"29-летний гражданин был доставлен в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова. У пострадавшего диагностировали перелом костей таза и черепа. Его госпитализировали в реанимацию", – сообщил источник издания.

По данному факту полиция организовала проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее под окнами дома по Муравской улице в Москве было найдено тело женщины. Согласно предварительной информации, трагедия произошла во время празднования дня рождения пострадавшей.

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