Два человека пострадали в ДТП на 3-й Тверской-Ямской улице

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария с участием двух автомобилей произошла на 3-й Тверской-Ямской улице. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

"У дома 20 столкнулись два автомобиля. Проезд затруднен по одной полосе движения. Пострадали два человека", – говорится в сообщении.

Ранее на Киевском шоссе недалеко от деревни Крекшино столкнулись три автомобиля. В результате происшествия один человек пострадал.

А накануне двое мужчин 33 и 44 лет пострадали в ДТП на улице Советской Армии. Уточнялось, что один из пострадавших был госпитализирован с закрытой травмой живота, а второго доставили в больницу с переломом шейки бедра, закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой живота.