На Киевском шоссе столкнулись 3 автомобиля

Фото: Telegram-канал "Дептранс. Оперативно"

На Киевском шоссе недалеко от деревни Крекшино столкнулись три автомобиля, один человек пострадал. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Водителей предупреждают о затруднении движения на трассе в направлении Москвы.

"На Киевском шоссе в районе деревни Крекшино (39-й километр) столкнулись 3 автомобиля в среднем ряду. Движение в направлении Москвы затруднено. Пострадал 1 человек", – говорится в сообщении.

8 февраля Дептранс сообщал о столкновении на Киевском шоссе двух автомобилей в районе 30-го километра трассы. Тогда были перекрыты три полосы из пяти в сторону Москвы, движение было затруднено на 1,6 километра.