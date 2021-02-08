Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Два автомобиля столкнулись на Киевском шоссе. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

"В районе 30-го километра Киевского шоссе столкнулись два автомобиля. Перекрыты три полосы из пяти в сторону центра. Движение затруднено на 1,6 километра", – говорится в сообщении.

Накануне из-за возгорания автомобиля движение в Алабяно-Балтийском тоннеле было временно перекрыто. Водители не могли проехать от улицы Алабяна в сторону Большой Академической.

Водитель загоревшегося грузового автомобиля был передан медикам. О его состоянии не сообщалось.

