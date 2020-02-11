Пилот Pegasus потерял сознание во время полета

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Командир самолета авиакомпании Pegasus Airlines потерял сознание во время полета, передает ТАСС.

Инцидент произошел на воздушном судне Boeing 737-82R, который летел рейсом Вена – Стамбул. Незадолго до посадки в аэропорту имени Сабихи Гекчен второй пилот рассказал наземным службам о произошедшем и самостоятельно посадил борт. Скорая помощь отвезла командира самолета в больницу.

В мае 2019 года стало известно о пилоте-стажере, который летел без сознания в течение 40 минут в Австралии. Он выполнял одиночный рейс из города Порт-Огаста в Аделаиду.

Уточнялось, что перед полетом он плохо спал, так как был простужен, а на завтрак съел плитку шоколада. Почувствовав головную боль, летчик включил автопилот. Диспетчеры смогли установить с ним связь, когда самолет пролетал над океаном на высоте около 1,5 тысячи метров.