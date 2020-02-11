Тело мужчины две недели пролежало в квартире в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело мужчины нашли мертвым в квартире улице Таганская в центре столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах, усопшим оказался 86-летний хозяин жилища.

Повреждений на теле не обнаружили. По предварительным данным, смерть наступила около двух недель назад.

Тело доставили в морг для проведения экспертизы. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в квартире в центре Москвы было найдено тело 62-летнего хозяина жилища. Оказалось, что мужчина мертв около семи дней.