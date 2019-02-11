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11 февраля, 18:11

Возбуждено новое уголовное дело после жесткой посадки вертолета под Тверью

происшествия транспорт

11 февраля, 18:11

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Новое уголовное дело по статье "Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" возбуждено после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Тверской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.

Сразу после происшествия в ноябре было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

ЧП произошло 8 ноября около 12:30 в Жарковском районе. Вертолет Ми-8 авиакомпании "Баркол" проводил мониторинг газопровода – он летел из Духовщин Смоленской области в Андреаполь Тверской области.

В результате аварийной посадки погиб один человек, трое пострадали. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все причины произошедшего.

происшествия транспорт

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