СК возбудил дело после травмирования ребенка из-за обрушения горки в центре Тюмени

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Тюменской области"

Следователи возбудили уголовное дело после травмирования ребенка в результате обрушения горки на площади 400-летия Тюмени, передает пресс-служба регионального ведомства.

Инцидент произошел вечером 11 января. Пострадавший ребенок в настоящее время получает всю необходимую медицинскую помощь. По данным департамента здравоохранения региона, его доставили в областную клиническую больницу №2, еще одному пострадавшему помощь оказана на месте.

Кроме того, на месте происшествия работает следственная группа. Они проводят осмотр места, а также допрашивают свидетелей и лиц, причастных к эксплуатации данного объекта.

Ранее в Люберцах завели дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, после травмирования ребенка в картинг-клубе.

Правоохранители выяснили, что в сентябре 2024 года в одном из торговых центров в Котельниках мальчик совместно со своим отцом катался на картинге. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и врезался в ограждение, в результате чего ребенок получил закрытые переломы руки со смещением.