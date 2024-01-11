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11 января, 20:10

Происшествия

Координатора "Левого фронта" потребовали арестовать по делу об оправдании терроризма

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Российские следователи потребовали арестовать координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма с использованием Сети. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Виолетту Волкову.

"СК обратился к суду с ходатайством об избрании Удальцову меры пресечения в виде содержания под стражей. Этот вопрос будет рассмотрен 12 января в Басманном суде Москвы", – отметила правозащитница.

Она добавила, что Удальцову предъявили обвинение по статье "Оправдание терроризма с использованием интернета".

О том, что в отношении координатора "Левого фронта" возбудили уголовное дело, стало известно в четверг, 11 января.

Волкова рассказала, что в квартире Удальцова провели обыск. У него изъяли гаджеты и электронные носители. Мужчину также отвезли на допрос в Следственный комитет, уточнила адвокат.

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