Число погибших в результате серии землетрясений в Японии увеличилось до 213

Фото: AP Photo/Hiro Komae

Количество жертв из-за серии серьезных землетрясений в Японии в районе полуострова Ното увеличилось до 213. Об этом заявили власти префектуры Исикава, передает телеканал NHK.

Уточняется, что 52 человека до сих пор числятся в пропавшими без вести, так как экстренные службы по-прежнему не могут связаться с ними, чтобы подтвердить их местоположение.

При этом число пострадавших достигло 567.

С 1 января в Японии произошло уже более 850 землетрясений различной силы. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6.

В результате наибольший ущерб понесла префектура Исикава: там полностью или частично разрушены больше 1,3 тысячи домов, пожары уничтожили более 300 построек.



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