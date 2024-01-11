Перехваченный БПЛА в Тульской области не нанес разрушений

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Перехваченный в Тульской области украинский дрон не нанес каких-либо повреждений. Министерство по региональной безопасности рассказало об этом на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

"11 января над территорией Тульской области вдали от населенных пунктов дежурными средствами ПВО Минобороны России был перехвачен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Организовано реагирование всех служб", – сообщается в публикации.

Ранее министерство обороны России сообщило о сбитом над Тульской областью беспилотнике ВСУ. Еще два вражеских дрона были перехвачены в Ростовской и Калужской областях. Киевский режим попытался атаковать регионы 11 января около 04:30 по московскому времени, уточнили в ведомстве.

Пресечь атаку противника удалось с помощью российских средств противовоздушной обороны.



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