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11 января, 10:01

Происшествия

Перехваченный БПЛА в Тульской области не нанес разрушений

Фото: 123RF/tsuneo

Перехваченный в Тульской области украинский дрон не нанес каких-либо повреждений. Министерство по региональной безопасности рассказало об этом на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

"11 января над территорией Тульской области вдали от населенных пунктов дежурными средствами ПВО Минобороны России был перехвачен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Организовано реагирование всех служб", – сообщается в публикации.

Ранее министерство обороны России сообщило о сбитом над Тульской областью беспилотнике ВСУ. Еще два вражеских дрона были перехвачены в Ростовской и Калужской областях. Киевский режим попытался атаковать регионы 11 января около 04:30 по московскому времени, уточнили в ведомстве.

Пресечь атаку противника удалось с помощью российских средств противовоздушной обороны.

Сергей Собянин сообщил о сбитом в Наро-Фоминском городском округе беспилотнике

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