ПВО РФ сбила 3 украинских дрона над Ростовской, Тульской и Калужской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Три украинских беспилотника были перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей. Об этом Минобороны РФ сообщило в телеграм-канале.

"11 января около 04:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

Беспилотники были перехвачены дежурными средствами ПВО.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем телеграм-канале, что беспилотник взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги, здание получило повреждения. Он уточнил, что возгораний и пострадавших нет, а на месте происшествия работают оперативные группы.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Каменском районе области были сбиты два беспилотника. По его словам, в результате падения обломков обошлось без пострадавших.