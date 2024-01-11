11 января, 07:04Происшествия
ПВО РФ сбила 3 украинских дрона над Ростовской, Тульской и Калужской областями
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Три украинских беспилотника были перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей. Об этом Минобороны РФ сообщило в телеграм-канале.
"11 января около 04:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.
Беспилотники были перехвачены дежурными средствами ПВО.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем телеграм-канале, что беспилотник взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги, здание получило повреждения. Он уточнил, что возгораний и пострадавших нет, а на месте происшествия работают оперативные группы.
До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Каменском районе области были сбиты два беспилотника. По его словам, в результате падения обломков обошлось без пострадавших.
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