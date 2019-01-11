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17:06

В результате возгорания в школе № 1329 никто не пострадал

происшествия пожар

17:06

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Фото: vk.com/Витя Раев

Никто не пострадал в результате возгорания в школе № 1329 в Тропареве-Никулине, заявила директор учреждения Вероника Бурмакина. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, возгорание произошло в школьном коридоре. В школу незамедлительно вызвали сотрудников МЧС, на место также приехала скорая помощь.

До приезда экстренных служб администрация эвакуировали 184 учащихся и 35 сотрудников школы. Спасатели ликвидировали возгорание, сейчас устанавливаются причины его возникновения.

Ранее сообщалось, что на третьем этаже школы № 1329 по улице Академика Анохина случилось возгорание. В ГУ МЧС по Москве уточнили, что оно было ликвидировано в 15:27 на площади 10 квадратных метров.

происшествия пожар

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