Возгорание произошло в школе на западе столицы

Возгорание произошло в школе №1329 на западе столицы, передает телеканал Москва 24.

Речь идет об учебном корпусе №2 на улице Академика Анохина, дом 2, корпус 5. По словам очевидцев, пожар вспыхнул на третьем этаже, из окон валит дым.

Из здания вывели всех учащихся и учителей – всего эвакуированы около 400 человек. В настоящее время пожарные проводят разведку.