Возгорание в школе на западе Москвы ликвидировано

Пожар в школе в Тропареве-Никулине потушен, сообщает Агентство "Москва".

Возгорание произошло в кабинете учебного заведения. В 15:27 его ликвидировали на площади 10 квадратных метров.

Ранее сообщалось о возгорании в школе № 1329 по адресу: улица Академика Анохина, дом 2, корпус 5. По словам очевидцев, пожар вспыхнул на третьем этаже, из окон шел дым. Из здания вывели учеников и учителей, всего эвакуировали порядка 400 человек.