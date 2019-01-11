Похищенный в Москве оказался фигурантом дела об убийстве Вороненкова

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

СМИ назвали имя мужчины, которого похитили после инцидента со стрельбой в кафе на проспекте Мира. По информации "Интерфакса", это уроженец Харькова Юрий Василенко.

Его объявили в розыск на Украине после того, как прокуратура сочла его соучастником убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Киевские власти полагают, что Василенко скрывается от органа досудебного расследования.

В управлении Следственного комитета (СК) сообщили, что по факту похищения мужчины на северо-востоке Москвы возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел вечером 10 января. Неизвестные выстрелили в воздух, после чего поместили мужчину в багажник автомобиля Mitsubishi Pajero серебристого цвета, а потом скрылись с места происшествия.

В квартире потерпевшего следователи провели обыски. Изъяты патроны, травматический пистолет и сигнальные ракеты. Также сотрудники правоохранительных органов изучают видео с места похищения.