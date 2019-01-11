Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:39

Похищенный в Москве оказался фигурантом дела об убийстве Вороненкова

происшествия

16:39

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

СМИ назвали имя мужчины, которого похитили после инцидента со стрельбой в кафе на проспекте Мира. По информации "Интерфакса", это уроженец Харькова Юрий Василенко.

Его объявили в розыск на Украине после того, как прокуратура сочла его соучастником убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Киевские власти полагают, что Василенко скрывается от органа досудебного расследования.

В управлении Следственного комитета (СК) сообщили, что по факту похищения мужчины на северо-востоке Москвы возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел вечером 10 января. Неизвестные выстрелили в воздух, после чего поместили мужчину в багажник автомобиля Mitsubishi Pajero серебристого цвета, а потом скрылись с места происшествия.

В квартире потерпевшего следователи провели обыски. Изъяты патроны, травматический пистолет и сигнальные ракеты. Также сотрудники правоохранительных органов изучают видео с места похищения.

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика