СК начал проверку после похищения мужчины у кафе на проспекте Мира

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи начали проверку после похищения мужчины из кафе на северо-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.

По информации ведомства, вечером 10 января неизвестные произвели несколько выстрелов вблизи кафе на проспекте Мира. Затем они поместили мужчину в багажник машины и увезли его с места происшествия. "По данному факту Главным следственным управлением СК РФ по Москве организована доследственная проверка", − завили в пресс-службе.

Отмечается, что сейчас на месте похищения работают сотрудники СК.

Ранее сообщалось, что злоумышленники ворвались в ресторан в доме № 20 на проспекте Мира и похитили одного из посетителей. Чтобы поймать их, в столице ввели план "Перехват".