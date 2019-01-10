Неизвестные похитили посетителя ресторана на проспекте Мира

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестные устроили стрельбу и похитили человека из ресторана на проспекте Мира. Одного из посетителей насильно усадили в машину и увезли, сообщили в правоохранительных органах столицы.

По предварительным данным, злоумышленники ворвались в ресторан в доме № 20 на проспекте Мира и выстрелили в верх. После этого они "насильно посадили одного из посетителей в автомобиль Mitsubishi и скрылись с места происшествия", рассказали правоохранители ТАСС. Чтобы поймать злоумышленников, в столице ввели план "Перехват".

В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что проверяют эти данные.