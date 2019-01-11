Установлен владелец врезавшегося в дерево на ВДНХ автобуса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Маршрутный микроавтобус, врезавшийся в дерево на ВДНХ, был с рекламой "Москвариума", но принадлежит компании-перевозчику, сообщили Агентству "Москва" в "Москвариуме".

Там уточнили, что ООО "УК Автолайн-Транслайт" оказывает океанариуму услуги по пассажирским перевозкам. Водитель является сотрудником этой компании.

Авария произошла в пятницу днем напротив Зеленого театра. По предварительной версии, водителю стало плохо. После ДТП его госпитализировали. В результате произошедшего никто не пострадал.