Водитель маршрутки устроил ДТП на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На северо-востоке столицы водитель маршрутки устроил ДТП, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла на территории ВДНХ напротив Зеленого театра. Мужчине за рулем маршрутного такси Ford Transit стало плохо, он не справился с управлением и врезался в дерево. Сейчас на месте аварии находятся сотрудники оперативных служб. Обстоятельства инцидента устанавливаются.