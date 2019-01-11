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16:03

СК завел дело после похищения посетителя столичного ресторана

происшествия

16:03

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Уголовное дело заведено после похищения посетителя ресторана на проспекте Мира. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК.

Расследование ведется по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". По данным криминалистов, вечером 10 января неизвестные открыли стрельбу из огнестрельного оружия рядом с кафе, а затем насильно посадили мужчину в багажник автомобиля и скрылись.

Личность потерпевшего уже установлена. В его квартире провели обыск, изъяв патроны, травматический пистолет, сигнальные ракеты и мобильные телефоны.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения похищенного мужчины и причастных к преступлению. Чтобы поймать злоумышленников, в столице был объявлен план "Перехват".

происшествия

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