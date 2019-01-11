Подрядчика восстановительных работ на Канале имени Москвы определят за две недели

Подрядчика восстановительных работ на Канале имени Москвы определят в течение двух недель, заявил руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.
"Мы определим лучшие структуры. В течение двух недель будет определен исполнитель работ. Определен он будет не по конкурсу, а по комиссии по чрезвычайным ситуациям", – цитирует его Агентство "Москва". Восстановление проведут за средства Канала имени Москвы и города.
Детальное обследование аварийного участка Канала имени Москвы, из-за которого произошло затопление Тушинского тоннеля, займет также две недели. Работы, связанные с укреплением канала на месте аварии, завершат до 1 апреля.
Утром 10 января произошел прорыв дамбы Канала имени Москвы: потоки воды и грязи хлынули в Тушинский тоннель. Движение транспорта в тоннеле под каналом на Волоколамском шоссе закрывали, его восстановили в 18:30. Елянюшкин заявил, что при последнем обследовании канала, которому уже около 80 лет, никаких нарушений обнаружено не было.
Уровень подтопления Тушинского тоннеля достигал почти полуметра. При этом автотранспорт и водители в результате случившегося не пострадали.
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