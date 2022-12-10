Пожар в усадьбе Лопухиных в центре столицы локализован

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Пожар в усадьбе Лопухиных в центре Москвы удалось локализовать на площади 50 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В настоящее время пожар локализован на площади 50 квадратных метров", – сказал собеседник агентства.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренный службах, в числе причин пожара рассматривается неисправность электропроводки.

"По предварительным данным, пожар мог быть спровоцирован коротким замыканием в электропроводке", – сказал собеседник агентства.

При этом отмечается, что будут проверены и другие версии, в числе которых человеческий фактор.

Пожар вспыхнул в усадьбе конца XVII века в Малом Знаменском переулке в субботу утром. Там загорелись перекрытия между вторым этажом и чердаком.

Ранее пожар произошел популярном ресторане Zuma во Владивостоке. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, позднее его удалось ликвидировать.



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