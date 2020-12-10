Прокуратура проводит проверку после пожара в лаборатории ФМБА в Красногорске

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Прокуратура Московской области проводит проверку соблюдения законов о пожарной безопасности после пожара в научном центре Федерального медико-биологического агентства в Красногорске, сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар произошел в здании, расположенном в поселке Светлые Горы.

В пресс-службе ФМБА сообщили РИА Новости, что лаборатория в здании не связана с разработкой вакцин и препаратов против коронавируса. Ядовитых веществ там также не было.

Погибших и пострадавших в результате пожара в научном центре нет. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

Ранее сообщалось, что на момент приезда пожарных возгорание наблюдалось на первом этаже, где располагается лаборатория.

Позднее кровля горящего здания обрушилась. Огонь полностью охватил второй этаж. В тушении задействовали 18 единиц техники и 63 человека.

