Несколько конвертов с подозрительным порошком перехватили на почте США – СМИ

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Власти США разыскивают людей, отправивших конверты с порошком фентанила на избирательные участки страны, сообщает Associated Press.

Речь идет о сильнодействующем наркотическом веществе опиоидного класса. Злоумышленники направили его на избирательные участки в Джорджии, Неваде, Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне, расположенных в округах, результаты с которых традиционно важны на выборах президента.

Несколько конвертов удалось перехватить на почтовых отделениях. Правоохранители пытаются выявить другие конверты, которые также могли разослать.

По информации агентства, из-за инцидента задержан подсчет голосов избирателей на выборах местного уровня в стране.

Весной диппредставительство Финляндии в Москве обратилось в МИД РФ в связи с получением трех писем с неизвестным веществом. По словам Марии Захаровой, конверты были переданы правоохранительным органам РФ.

Она подчеркнула, что в почтовом ящике посольства обнаружили три идентичных конверта, адресованных военному атташе и его помощникам.

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