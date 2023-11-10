Операция по поиску Ан-2 на Чукотке возобновится с улучшением погоды – Росавиация

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Операция по поиску самолета Ан-2 на Чукотке возобновится с улучшением погоды, сообщается в телеграм-канале Росавиации. Предположительно, это произойдет в субботу, 11 ноября.

В ведомстве напомнили, что 10 ноября в 04:20 по московскому времени Магаданский региональный центр Единой системы организации воздушного движения объявил тревогу в связи с неприбытием самолета на посадочную площадку Полярное в районе Мыса Шмидта. Воздушное судно следовало из аэропорта Певек.

Последний раз сигнал с самолета зафиксирован в районе сопки Купол. На поиски вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании "ЧукотАвиа" со спасателями, однако из-за ухудшений метеоусловий экипаж принял решение вернуться в Анадырь.

В настоящее время поиски ведут наземным путем группировкой из 11 человек и 6 единиц техники. Продвижение затруднено из-за темного времени суток и сложного рельефа местности. Дополнительно из села Рыркайпий готова подключиться группа волонтеров.

Самолет Ан-2 авиакомпании "Стриж авиа" пропал на Чукотке. На его борту находятся два члена экипажа и один пассажир. Самолет вылетел по маршруту Певек – АС Полярный – Певек и не вышел на связь по времени посадки.

После исчезновения самолета Ан-2 на было возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Проводятся поисково-спасательные мероприятия. Следователи выехали на место происшествия.

Магаданская транспортная прокуратура также начала проверку по факту невыхода самолета на связь, а также исполнения законодательства о безопасности полетов. Экстренные службы сообщают, что самолет Ан-2, пропавший на Чукотке, мог столкнуться с сопкой во время посадки в сложных метеоусловиях.

Губернатор региона Владислав Кузнецов рассказал, что столкновение могло произойти внезапно. Он подчеркнул, что сигналов бедствия экипаж не подавал, о проблемах с техникой не сообщал. Глава Чукотки также отметил, что пропавший Ан-2 – частное воздушное судно.

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