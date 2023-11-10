В Мадриде выстрелили в лицо бывшему лидеру консерваторов Каталонии

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Неизвестные злоумышленники выстрелили в лицо бывшему вице-президенту Европейского парламента Алехо Видаль-Квадрасу. Об этом сообщает Reuters.

На политика напали в центральном районе Мадрида. Двое преступников подъехали к 78-летнему мужчине на мотоцикле, выстрелили ему в лицо и скрылись.

Пуля прошла сквозь челюсть Видаль-Квадраса, на данный момент он госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Полиция ищет преступников и устанавливает мотив преступления. Видаль-Квадрас был вице-президентом Европарламента с 2009 по 2014 год, он также был основателем крайне правой партии Испании Vox.

Ранее сообщалось, что на кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио напали после предвыборного мероприятия вечером 9 августа в столице Эквадора. Он получал угрозы и был убит тремя выстрелами в голову в Кито.

Одна из крупнейших банд Эквадора Los Lobos взяла на себя ответственность за убийство политика. Причиной содеянного представители группировки назвали "невыполнение обещаний" и коррумпированность.

ЧП на 60 дней объявили в Эквадоре из-за убийства кандидата в президенты