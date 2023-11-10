10 ноября, 03:45Происшествия
В Мадриде выстрелили в лицо бывшему лидеру консерваторов Каталонии
Фото: 123RF/joseh51
Неизвестные злоумышленники выстрелили в лицо бывшему вице-президенту Европейского парламента Алехо Видаль-Квадрасу. Об этом сообщает Reuters.
На политика напали в центральном районе Мадрида. Двое преступников подъехали к 78-летнему мужчине на мотоцикле, выстрелили ему в лицо и скрылись.
Пуля прошла сквозь челюсть Видаль-Квадраса, на данный момент он госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.
Полиция ищет преступников и устанавливает мотив преступления. Видаль-Квадрас был вице-президентом Европарламента с 2009 по 2014 год, он также был основателем крайне правой партии Испании Vox.
Ранее сообщалось, что на кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио напали после предвыборного мероприятия вечером 9 августа в столице Эквадора. Он получал угрозы и был убит тремя выстрелами в голову в Кито.
Одна из крупнейших банд Эквадора Los Lobos взяла на себя ответственность за убийство политика. Причиной содеянного представители группировки назвали "невыполнение обещаний" и коррумпированность.
ЧП на 60 дней объявили в Эквадоре из-за убийства кандидата в президенты
Читайте также