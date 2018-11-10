Мосгортранс выделил автобусы для размещения эвакуированных из-за пожара людей

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Мосгортранс выделил два автобуса для размещения людей, которых вывели из жилого дома на юго-западе столицы из-за пожара, передает Агентство "Москва".

Пожар ликвидирован, однако в целях безопасности на время проведения аварийно-спасательных работ из здания вывели около 60 человек.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков рассказал, что городские и аварийно-спасательные службы ликвидируют последствия пожара, восстановление поврежденных конструкций займет до 20 дней.

Пожар на площади 40 квадратных метров произошел в жилом доме на улице Островитянова, дом 20, корпус 1. В двухкомнатной квартире был слышен хлопок, после чего возник огонь. Из квартиры спасли одного человека, он находится в тяжелом состоянии.

Огонь перешел на соседнюю квартиру, в подъезде нарушено остекление. Всего спасены 25 человек, в том числе грудной ребенок. Пострадали четыре человека.

В Мосгазе исключили вероятность того, что пожар мог произойти из-за взрыва бытового газа. Специалисты учреждения проверили газовое оборудование в пострадавшей от пожара квартире, оно цело.