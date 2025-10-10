Один человек погиб на Филиппинах в результате землетрясения

Фото: AP Photo/Manman Dejeto

Один человек погиб после землетрясения, произошедшего на юге Филиппин, сообщает телеканал GMA News со ссылкой на губернатора провинции Восточный Давао Нельсона Даянхиранга.

По словам главы региона, погибший жил в городе Мати. Также в результате ЧП еще один человек пострадал. Он получил травмы из-за обрушения здания.

О землетрясении магнитудой 7,4 стало известно утром 10 октября. Эпицентр подземных толчков находился в 128 километрах от города Давао, в котором проживают порядка 1,7 миллиона человек. Очаг залегал на глубине 58 километров.

На фоне сейсмической активности Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило угрозу цунами.

Ранее один человек погиб в результате землетрясения в турецкой провинции Балыкесир. Погибший был обнаружен под завалами здания после землетрясения. Еще четыре человека получили травмы.