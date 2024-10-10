В Россию экстрадированы супруги, обвиняемые в небезопасном массаже для больных детей

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В Москву доставили семейную пару, которая обвиняется в мошенничестве и небезопасном массаже для больных детей. Об этом пресс-служба столичного главка СК РФ сообщила в телеграм-канале.

По данным следствия, в период с 2018 по 2020 год Николай Никонов, не имея профильного медобразования, выдавал себя за врача, который якобы обладает эффективным методом лечения детей с ДЦП. Обещая вылечить ребенка 2017 года рождения, он провел курс массажей, за который в общей сумме получил более трех миллионов рублей. За указанное время состояние девочки ухудшилось, и ее родители обратились к специалисту в одну из государственных больниц.

Кроме того, во время приемов Никонову помогала его супруга Лилия. В некоторых случаях она также проводила сеансы массажа, за которые получала деньги от клиентов, рассказали правоохранители.

На первоначальном этапе супружеская пара скрывалась от следствия в другой стране, в связи с чем им заочно предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Их объявили в межгосударственный розыск.

В ходе работы российских следователей с компетентными органами других государств местонахождение обвиняемых было установлено в Казахстане, где их и задержали. Сейчас они экстрадированы в Москву для производства следственных действий.

Ранее столичные полицейские задержали лжеврача, который лечил пенсионеров гречкой вместо медикаментов. По версии следователей, злоумышленник позвонил 84-летней москвичке, представился врачом и сказал, что по результатам анализов у нее якобы выявлено серьезное заболевание и ей нужно лекарство.

Вскоре он пришел к ней домой и передал сверток с якобы лежащими внутри медикаментами. Пенсионерка отдала ему 400 тысяч рублей. На следующий день она выяснила, что в свертке была гречка.