Почти 540 иностранцев задержаны в хостеле на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Более 500 иностранных граждан задержаны в хостеле на юго-западе Москвы по делу об организации экстремистского сообщества. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ.

В рамках расследования дела столичные следователи вместе с оперативниками и Росгвардией провели обыск в хостеле, расположенном на Новоясеневском проспекте, в связи с поступившей информацией о нарушении миграционного законодательства. Сотрудники столичного СК изъяли финансово-хозяйственную документацию.

"На объекте установлено 538 иностранных граждан. Данные лица доставляются в правоохранительные органы", – сказано в сообщении.

Руководство и администрация хостела также доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных мероприятий.

Ранее в Санкт-Петербурге были задержаны и арестованы два владельца сети хостелов, незаконно зарегистрировавшие с 2023 года не менее 900 мигрантов. По версии МВД, супруги содержали пять недорогих гостиниц в разных районах города, где регистрировали мигрантов, которые фактически там не проживали.

После оформления фиктивной регистрации они передавали документы в стороннюю организацию для постановки иностранцев на миграционный учет. Следователем возбуждено дело об организации незаконной миграции.

