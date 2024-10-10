СК арестовал имущество бывшего топ-менеджера ВСК Горского на 29 миллионов рублей

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Имущество экс-замдиректора департамента строительства публично-правовой компании "Военно-строительная компания" (ППК ВСК) Сергея Горского в размере свыше 29 миллионов рублей арестовано. Об этом сообщает пресс-служба военных следственных органов СК РФ.

Кроме того, следователи наложили арест на имущество экс-главы строительного управления по Западному военному округу (ЗВО) Максима Головкова и бывшего руководителя проекта строительного управления по ЗВО Дмитрия Сюртукова.

Всех троих обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, которое повлекло за собой тяжкие последствия. Сейчас следователи продолжают расследовать дело.

Ранее суд Ростова-на-Дону арестовал замминистра по физической культуре и спорту Ростовской области Светлану Гадарову. По данным инстанции, в конце прошлого года Гадарова в своем служебном кабинете получила взятку в размере не менее 80 тысяч рублей.

В частности, она получила деньги за создание условий для признания его победителем по результатам закупки, последующего заключения контрактов на оказание услуг и подписание документов о приемке оказанных услуг.

