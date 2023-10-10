Четыре человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи на МКАД в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Машина скорой помощи столкнулась с грузовиком (уборочная техника) в районе 60-го километра МКАД в Москве, в результате ДТП, по предварительной информации, пострадали четыре человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.

Отмечается, что авария произошла около 03:55 по московскому времени. Предварительно, пострадали находившиеся в автомобиле скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее пешеход, пересекавший дорогу в неположенном месте, погиб в результате ДТП на юго-западе Москвы. По предварительным данным, на него наехал водитель автомобиля Nissan.

До этого водитель автомобиля Kia не справился с управлением и столкнулся с мачтой городского освещения в Москве. В результате аварии он скончался на месте происшествия. ДТП произошло на улице МЖД Киевское 5-й километр.

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