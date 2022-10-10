Пожар на предприятии под Ярославлем не угрожает жителям поселка – губернатор

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар в корпусе предприятия в поселке Бурмакино в Ярославской области не угрожает местным жителям, заявил губернатор региона Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

По его словам, возгорание локализовали, сейчас идет проливка крыши. Евраев также сообщил, что детский сад и школу оперативно эвакуировали для обеспечения безопасности детей.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидируют возгорание в цеху на площади 700 квадратных метров. В результате ЧП погиб один работник предприятия, еще двоих госпитализировали.

Накануне пожар произошел на территории завода на Севанской улице. Там на площади 900 квадратных метров загорелось двухэтажное здание автосервиса.

Отмечалось, что в здании находились автомобили. Оттуда были слышны взрывы. По данным столичного главка МЧС РФ, пламя охватило кровлю, часть которой обрушилась. В ведомстве добавили, что к ликвидации возгорания привлекли 95 человек и 30 единиц техники.



Две машины сгорели у башни "Федерация" в "Москва-Сити"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!