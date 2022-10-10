Взрывы на Украине не утихают около трех часов практически во всех областях

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Взрывы не утихают уже порядка трех часов на Украине почти во всех регионах. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что взрывы фиксировались в Харькове, Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, а также в Ровенской и Полтавской областях.

После происшествий в некоторых регионах отключилось электричество. Также в ряде областей нет и воды. По словам киевского мэра Виталия Кличко, были зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры города.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, Житомирской, Киевской областях и в Днепропетровске. Кличко отмечал, что есть и пострадавшие. Движение поездов Киевского метро было также полностью приостановлено, подземные станции метро работают как укрытия.

По данным украинских СМИ, в Киеве были слышны четыре взрыва. При этом после взрывов в городе заметили дым. Граждане Печерска заявили о трех сильных взрывах. Их также было слышно и в других районах украинской столицы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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