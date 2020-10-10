Ворота паркинга ЖК насмерть зажали мужчину в Москве

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На северо-западе столицы автоматические ворота ЖК насмерть зажали мужчину. По данному факту прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Инцидент произошел 10 октября. Работник строительной компании получил получил телесные повреждения автоматическими воротами паркинга ЖК во время осуществления своей трудовой деятельности. От полученных травм он скончался", – говорится в сообщении.

Уточняется, что проверка обнаружила нарушения требований законодательства об охране труда и технике безопасности. Соответствующие материалы переданы в следственный орган. Кроме того, специалисты оценят полноту действий ответственных лиц управляющей компании.

Ранее мужчину зажало между поездом и платформой на станции "Тушино" Рижского направления Московской железной дороги. Пострадавший пытался успеть залезть на платформу перед подъезжающей электричкой, из-за чего оказался зажат между поездом и платформой. Мужчина был оперативно госпитализирован.