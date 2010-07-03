Иран отпустил задержанную российскую журналистку Юзик

Власти Ирана отпустили задержанную гражданку России Юлию Юзик, она вылетела в Москву.

Как говорится в заявлении посольства РФ в Тегеране, журналистка была отпущена в результате совместных усилий диппредставительства и МИД России, передает News.ru.

Юзик прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению. В аэропорту у нее изъяли паспорт из-за визовых нарушений, а 2 октября она была арестована в отеле.

Журналистка работала в газете "Комсомольская правда", а также в журнале "Русский Newsweek". Автор книга "Невесты Аллаха" о судьбах террористок-смертниц в России.