Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на освобождение задержанной в Иране гражданки РФ журналистки Юлии Юзик в ближайшее время.

"Мы относимся (к задержанию Юзик. – Прим. ред.) негативно, считаем неприемлемым задержание российских журналистов, надеемся, что в самое ближайшее время она будет освобождена и российская сторона получит необходимые разъяснения", – цитирует ТАСС слова Пескова.

Представитель МИД РФ Замир Кабулов уточнил, что российское посольство находится в тесном контакте с представителями иранских властей. Он заявил, что рассчитывает на благополучный исход в ближайшее время, и Юзик будет отпущена на свободу.

О задержании Юзик стало известно 4 октября. В аэропорту у женщины отобрали паспорт. При этом в посольстве РФ заявили, что не были проинформированы о возникших проблемах с Юзик, поскольку она сама не поставила диппредставительство в известность о сложностях с паспортом.

Юлия Юзик работала в газете "Комсомольская правда", в журнале "Русский Newsweek", с 2003 года она занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. В ноябре 2003 года вышла ее книга "Невесты Аллаха", в которой рассказывается о судьбах террористок-смертниц в России.

