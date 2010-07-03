Журналистку Юлию Юзик скоро освободят – МИД Ирана

19:05
19:05
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Фото: Telegram-канал Mash
Российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную в Тегеране, скоро освободят. Она должна была дать пояснения по ряду вопросов, заявил посол Ирана Мехди Санаи на встрече с замглавы МИД России Игорем Моргуловым.
"4 октября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов пригласил посла Ирана в Москве М.Санаи в МИД России для прояснения обстоятельств задержания в Тегеране гражданки Российской Федерации Ю. Юзик. М. Санаи подтвердил, что Ю. Юзик была задержана правоохранительными органами для дачи пояснений по ряду возникших к ней вопросов и вскоре будет освобождена", – сообщил российский МИД "Интерфаксу".
Ранее журналист Борис Войцеховский в соцсетях написал о задержании Юзик в столице Ирана. "Вчера журналист Юлия Юзик была задержана в Тегеране и помещена в камеру. В субботу состоится суд. Ей грозит до 10 лет тюрьмы", – сообщил он.
Он уточнил, что несколько лет назад Юзик работала в Тегеране корреспондентом. Несколько дней назад она снова прибыла туда по приглашению. У нее отобрали паспорт в аэропорту, сказав, что вернут на вылете из страны. Накануне сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции выломали дверь в ее номер в отеле и забрали журналистку. На одну минуту ей разрешили позвонить в Москву.
В Иране Юзик обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля. Это минимум 10 лет тюрьмы, уточнил Войцеховский. Судебное разбирательство назначено 5 октября.
Пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко сообщил, что посольство РФ в Тегеране в курсе задержания Юзик и разбирается с ситуацией.
Юлия Юзик работала в газете "Комсомольская правда", в журнале "Русский Newsweek", с 2003 года она занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. В ноябре 2003 года вышла ее книга "Невесты Аллаха", в которой рассказывается о судьбах террористок-смертниц, взорвавшихся в России. Юзик также написала книгу "Бесланский словарь". В 2016 году была выдвинута на выборы Госдумы от партии ПАРНАС как руководитель региональной группы по Северному Кавказу.
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