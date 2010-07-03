В правительстве Ирана уточнили причину задержания Юлии Юзик

Фото: ТАСС/Василий Смирнов
Россиянку Юлию Юзик задержали в Тегеране из-за визы.
"Этот вопрос не связан со шпионской деятельностью. Насколько я знаю, причина задержания связана с вопросом получения визы", – заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает ТАСС.
Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов уточнил, что Москва рассчитывает, что Юзик в скором времени будет отпущена на свободу. По его словам, это, возможно, произойдет на этой неделе.
О задержании Юзик стало известно 4 октября. В аэропорту у женщины отобрали паспорт, а в ее гостиничный номер ворвались бойцы Корпуса стражей исламской революции. Юлия Юзик работала в газете "Комсомольская правда", в журнале "Русский Newsweek", с 2003 года она занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. В ноябре 2003 года вышла ее книга "Невесты Аллаха", в которой рассказывается о судьбах террористок-смертниц, взорвавшихся в России.
В МИД РФ прокомментировали ситуацию с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой, которую в аэропорту Нью-Йорка около часа допрашивал сотрудник ФБР. В США она приехала для участия в форуме "Диалог Форт-Росс".
"Это была не пограничная служба и не полицейские, это были именно сотрудники ФБР. Когда эти люди приходят и проводят беседы – это не случайно, тем более в отношении российских представителей, тем более тех, которые летят на официальное мероприятие. Это происходит регулярно с российскими дипломатами, с представителями власти, да и журналистами тоже", – цитирует сайт "Комсомольской правды" официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
По ее словам, Юмашева не могла прилететь в США по "неправильным" документам.
"Она ехала на официальное мероприятие, связанное с развитием двусторонних отношений. Естественно, ее документы подтверждали ее официальный статус. Виза была не туристическая", – подчеркнула Захарова.
Российские дипломаты в Нью-Йорке проводят депутата Ингу Юмашеву домой. Ей предстоит сделать пересадку с внутреннего рейса Сан-Франциско – Нью-Йорк на международный рейс до Москвы.
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