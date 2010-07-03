Россиянку Юлию Юзик арестовали в отеле в Тегеране

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Россиянку Юлию Юзик, прибывшую в Иран, 2 октября арестовали в отеле Тегерана, где она остановилась. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко.

По его словам, она не проинформировала посольство о своем приезде. Однако, по словам ее мужа и дочери, предполагала, что столкнется с проблемами. О сложностях, связанных с изъятием паспорта в аэропорту имени имама Хомейни, россиянка тоже не говорила, заключил Ганенко.

Как передает ТАСС, для прояснения ситуации в МИД РФ приглашен посол Ирана в Москве Мехди Санаи.

"В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юзик в МИД приглашен посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки", – заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Позже в беседе с ИА "НСН" Захарова подтвердила, что ведомство сделает все возможное для освобождения россиянки.