Россиянку Юлию Юзик арестовали в отеле в Тегеране

Россиянку Юлию Юзик, прибывшую в Иран, 2 октября арестовали в отеле Тегерана, где она остановилась. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко.
По его словам, она не проинформировала посольство о своем приезде. Однако, по словам ее мужа и дочери, предполагала, что столкнется с проблемами. О сложностях, связанных с изъятием паспорта в аэропорту имени имама Хомейни, россиянка тоже не говорила, заключил Ганенко.
Как передает ТАСС, для прояснения ситуации в МИД РФ приглашен посол Ирана в Москве Мехди Санаи.
"В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юзик в МИД приглашен посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки", – заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Позже в беседе с ИА "НСН" Захарова подтвердила, что ведомство сделает все возможное для освобождения россиянки.
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