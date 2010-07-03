Российские дипломаты выразили протест в связи с арестом Коршунова

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Фото: Центр стратегических разработок в гражданской авиации
Дипломаты посольства РФ в США посетили госдеп из-за ареста россиянина Александра Коршунова. Об этом сообщает официальный аккаунт дипмиссии в Facebook.
"Дипломаты посольства посетили госдепартамент в связи с арестом гражданина России А.Ю.Коршунова итальянскими властями с подачи американской стороны", – сообщила пресс-служба дипломатов РФ.
Отмечается, что российская сторона выразила решительный протест в отношении неправомерных действий, а также обязала объяснить причины задержания россиянина и отозвать запрос на экстрадицию.
"Обратили внимание на то, что подобная порочная практика властей США по развязанной ими охоте на российских граждан по всему миру недопустима. Она идет вразрез с нормами международного права", – заявили в дипмиссии.
Дополнительно российские дипломаты подчеркнули, что подобные ситуации ведут к деградации и непредсказуемости отношений между Москвой и Вашингтоном.
Александр Коршунов обвиняется в сговоре и попытке кражи торговых секретов американской авиастроительной компании. Россиянину грозит до 10 лет тюрьмы.
Ранее Сергей Лавров заявил о готовности России к диалогу с США. При этом глава МИД РФ отметил, что порой американские партнеры не удосуживаются объяснять причины своих действий.
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