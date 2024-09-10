Обвиняемый в убийстве сотрудника СК в Пермском крае заключен под стражу

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Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве сотрудника следственного управления СК РФ в Пермском крае, сообщила пресс-служба управления ведомства по региону.

Злоумышленнику предъявили обвинение в совершении убийства с особой жестокостью. Суд принял решение об ограничении его свободы на основании ходатайства следствия.

О гибели руководителя территориального следственного отдела Пермского края стало известно 10 сентября. В настоящее время правоохранители работают над установлением мотивов преступления.

