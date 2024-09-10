10 сентября, 17:34Происшествия
Обвиняемый в убийстве сотрудника СК в Пермском крае заключен под стражу
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве сотрудника следственного управления СК РФ в Пермском крае, сообщила пресс-служба управления ведомства по региону.
Злоумышленнику предъявили обвинение в совершении убийства с особой жестокостью. Суд принял решение об ограничении его свободы на основании ходатайства следствия.
О гибели руководителя территориального следственного отдела Пермского края стало известно 10 сентября. В настоящее время правоохранители работают над установлением мотивов преступления.