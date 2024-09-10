Руководитель территориального следственного отдела был убит в Пермском крае

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В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело по факту убийства руководителя территориального следственного отдела. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В ведомстве отметили, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей по убийству, совершенному с особой жестокостью.

В настоящее время подозреваемый задержан, устанавливаются мотивы преступления. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В конце августа в Пермском крае в квартире были обнаружены тела женщины и ее семилетней дочери. По данному факту СК также возбудил дело. При этом родственница убитой рассказала СМИ, что девушка с подозреваемым собирались подать заявление в ЗАГС. При этом ранее они уже были женаты.