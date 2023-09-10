Польские пограничники сообщили о нападении на патруль на границе с Белоруссией

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Семь человек в военной форме и с замаскированными лицами забросали камнями патруль польских пограничников на границе с Белоруссией. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Пограничную стражу Польши.

Отмечается, что инцидент произошел на участке погранзаставы Дубиче-Церкевне. Нападавшие использовали рогатки и фонарики, которыми они ослепляли патрули.

В сообщении уточнили, что на место происшествия отправили спецмашину польской погранслужбы TUR. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее белорусский Госпогранкомитет заявил, что польский военный вертолет Ми-24 нарушил границу Белоруссии в Берестовицком районе Гродненской области 1 сентября. На этом фоне белорусский МИД вызвал временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича.

Позднее министр обороны страны Виктор Хренин уточнил, что Белоруссия не расценивает вторжение польского военного вертолета на свою территорию как провокацию Варшавы. Причиной нарушения границ стала ошибка пилотов, добавил он.

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