Прокуратура организовала проверку после пожара в уфимском ТЦ

Фото: МЧС РФ

Прокуратура организовала проверку после пожара в торговом центре "Меркурий" в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, возгорание на втором этаже здания произошло около 21:30 в пятницу, 9 сентября. Через несколько часов пожар был локализован на площади 5,4 тысячи квадратных метров.

На место происшествия выезжали исполняющий обязанности прокурора республики Александр Грязников, прокурор Уфы Сергей Воронов и исполняющий обязанности прокурора Орджоникидзевского района города Динар Ишмухаметов.

"Прокуратура республики проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности в торговом центре, а также даст оценку действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию превентивных мер к недопущению возгораний, обеспечению безопасности эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей, контролю за устранением ранее выявленных нарушений", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожарные спасли 56 животных из контактного зоопарка в горящем торговом центре в Уфе. По данным МЧС, среди спасенных – обезьяны, совы, еноты, лисы и другие. Ни одно животное не пострадало.

